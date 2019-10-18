Италия: туристам в Риме запретят бесплатные туалеты

Пятница, 18 Октябрь 2019 Италия Италия

Италия: туристам в Риме запретят бесплатные туалеты

В Риме начинает действовать закон, согласно которому люди, не являющиеся клиентами кафе и ресторанов, смогут посещать туалеты в заведениях только за определенную плату.

В ближайшее время в регионе Лацио, к которому относится и Рим, будет введен в действие новый закон. За вход в туалеты баров придется платить почти всем людям, не являющимся клиентами заведений, пишет euromag.ru.

Тарифы на такие услуги будут введены владельцами заведений самостоятельно. В таких заведениях должны быть вывешены таблички с ценами на посещение туалета.

Новый запрет не затронет беременных, несовершеннолетних и людей с ограниченными физическими возможностями.

В Риме длительное время действовал закон, который не позволял владельцам заведений отказывать прохожим в посещении туалетных комнат. Но необходимость платы за это не была указана.

Специалисты считают, что новый закон позволит владельцам заработать немалые суммы денег на прохожих людях. Заведения, которые расположены в центральной части города, смогут получать десятки миллионов евро в год. Ожидается, что стоимость входа в туалетную комнату может достичь 10 евро.

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