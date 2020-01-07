Италия: туристический бум накрыл Неаполь

Пожалуй, более всего привлекает гостей знаменитая Капелла Сан-Северо — в прошлом усыпальница знатной семьи Сангро, носивших титул князей Сан-Северо.

200-метровая очередь выстроилась 4 января на входе в музей, где хранятся скульптурные шедевры 18 века, такие как “Христос под плащаницей”, “Целомудрие”, “Избавление от чар”. Гости с севера и центра Италии признаются, что стоило проделать путь сюда и выстоять длинные очереди, чтобы полюбоваться уникальными произведениями. В эти дни тысячи гостей прошлись по знаменитой улице Сан-Грегорио-Армено с ее традиционными рождественскими вертепами и сувенирами, посетили многочисленные церкви и собор, побывали в подземном Неаполе, пишет napoli1.com.