Италия: туристки смогут арендовать парня для фото в Instagram

Отныне одинокие путешественницы, которые приедут в Рим, смогут взять напрокат молодого человека приятной наружности и сделать с ним романтические снимки, чтобы потом выложить их в социальных сетях. Об этом пишет газета Il Messaggero.

Данный проект запустило американское туристическое агентство Roma Experience.

Отмечается, что молодой человек может составить компанию туристке. Кроме того, парень может быть профессиональным фотографом и гидом. Юноша поможет девушкам и женщинам сориентироваться в незнакомом городе, покажет им все достопримечательности и даже пригласит поужинать в кафе. За три часа такой услуги нужно будет заплатить 350 евро, пишет mir24.tv.

В туристической компании указали, что, если эксперимент будет успешным, данную услугу введут не только в Риме, но и в других популярных у путешественников итальянских городах.