Италия: туристы будут въезжать в Венецию по специальному документу

Власти Венеции собираются вводить очередные новые правила для туристов, чтобы ограничить количество посетителей. Сейчас для въезда в Венецию требуется оплатить входной билет от шести до десяти евро, установленный в конце прошлого года. Но так как эта ограничительная мера мало повлияла на поток туристов, власти города придумали новый ход, пишет napoli1.com.

С 2022 года въезд в город нужно будет еще и бронировать заранее и въезжать по специальной бумаге. Мэр города говорит, что никого, конечно, не выкинут из города, если он попадет в него без брони, просто заставят платить штраф от 100 до 450 евро.

Предварительный заказ на въезд, который должен будет сделать любой турист, нужен властям для того, чтобы контролировать туристические потоки и управлять ими. Предполагается, что через систему брони можно ограничить количество туристов в городе, когда это необходимо. Муниципалитет Венеции предоставил исключения лишь для жителей региона Венето.