Италия: туристы попытались стащить 10 тонн песка из Сардинии

Понедельник, 06 Январь 2020 Италия Италия

Италия: туристы попытались стащить 10 тонн песка из Сардинии

В 2019 году туристы попытались вывезти в общей сложности более 10 тонн песка с пляжей итальянского острова Сардиния.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на активистов общественной ассоциации «Похищенная и разграбленная Сардиния».

По данным собеседников агентства, порядка 6 тонн песка, ракушек и гальки были изъяты в аэропорту Кальяри, еще около 4 тонн — в Олбии и Алгеро. «Однако эти цифры отражают далеко не все потери, которые несут наши пляжи. Это лишь их небольшая часть», — отметили представители ассоциации.

Всего на Сардинии насчитывается более 250 пляжей, при этом цвет песка здесь варьируется от белоснежного до темно-розового. В 2017 году местные власти приняли закон, запрещающий вывозить с пляжей песок всех видов и ракушки. Штраф для нарушителей может составить от 500 до 3 тысяч евро. Кроме того, подобные действия могут быть квалифицированы как незаконная добыча песка, которая карается штрафом уже в размере от 1549 до 9296 евро.

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