Италия: творческий вечер Владимира Масалова

28 марта в 19:00 в Российском центре науки и культуры в Риме состоится творческий вечер поэта-дипломата, лауреата российских и международных литературных премий, автора 30 сборников стихов, секретаря Союза писателей России Владимира Масалова «Любовь сильней печали и тоски» и презентация сборника стихов (РУБАИ) «Без боли в сердце не живет любовь».

Владимир Иванович Масалов – российский поэт, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посланник России. Секретарь Союза писателей России, академик Академии поэзии, лауреат российских и международных литературных премий, в том числе премий Союза писателей России: «Золотое перо Московии» – 2002 г., премий имени Николая Гумилева, Сергея Есенина, Николая Рубцова, Федора Тютчева, Александра Грибоедова, Александра Суворова, Михаила Лермонтова. В 2008 г. В.Масалов стал победителем конкурса поэтов на фестивале славянских стран и был удостоен премии «Летящее перо», в 2008 году ему присуждена международная премия «Золотая медаль имени Л.Толстого».

Владимир Иванович награжден Орденом им. Гавриила Державина «За плодотворное служение отечественной литературе и творческие достижения». В 2012 был удостоен премии «Лучшая книга 2011–2012 г.г.» за сборник стихов «Мой парус». С 1999 г. вышли в свет его 27 книги. Стихи В.Масалова переведены на польский, болгарский, шведский, испанский, английский и китайский языки.

Встреча пройдет на русском языке. Вход свободный.