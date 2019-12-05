Италия: тысячи банкнот увидели в канале жители Милана

Об этом 4 декабря сообщает местное издание Milano Today.

Сначала прохожие приняли купюры за обычную нарезанную бумагу. Банкнот, по свидетельствам очевидцев, было столько, что они устилали воду в канале сплошным ковром.

Некоторые прохожие даже собирались прыгнуть в канал и достать купюры, несмотря на то, что температура воздуха была чуть выше нуля. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что купюры были поддельными, пишет regnum.ru.

На данный момент остаётся неясным, каким образом и по какой причине купюры в таком количестве попали в канал. Высказывается несколько гипотез, от избавившихся от добычи неудачливых воров до рекламной компании либо художественной акции от неизвестного автора.