Италия: у девушки игрока «Ювентуса» обнаружен коронавирус

Вторник, 17 Март 2020 Италия Италия

Италия: у девушки игрока «Ювентуса» обнаружен коронавирус

Тест на коронавирус журналистки Микелы Персико, девушки защитника туринского «Ювентуса» Даниэле Ругами, дал положительный результат.

О диагнозе Микела сообщила в своем инстаграме.

У самого футболиста коронавирус был диагностирован 12 марта, пишет regnum.ru.

На данный момент в мире подтверждено 169.387 заболеваний. Среди них 77.257 выздоровевших и 6513 погибших. Из-за эпидемии уже были приостановлены чемпионаты Англии, Испании, Германии, Италии, Франции, Португалии и России по футболу.

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