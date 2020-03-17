Италия: у девушки игрока «Ювентуса» обнаружен коронавирус
Тест на коронавирус журналистки Микелы Персико, девушки защитника туринского «Ювентуса» Даниэле Ругами, дал положительный результат.
О диагнозе Микела сообщила в своем инстаграме.
У самого футболиста коронавирус был диагностирован 12 марта, пишет regnum.ru.
На данный момент в мире подтверждено 169.387 заболеваний. Среди них 77.257 выздоровевших и 6513 погибших. Из-за эпидемии уже были приостановлены чемпионаты Англии, Испании, Германии, Италии, Франции, Португалии и России по футболу.