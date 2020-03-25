Италия: у футболиста «Аталанты» диагностирован коронавирус

Среда, 25 Март 2020 Италия Италия

Италия: у футболиста «Аталанты» диагностирован коронавирус

У 27-летнего итальянского вратаря футбольного клуба «Аталанта» Марко Спортьелло был диагностирован коронавирус.

Установлено, что болезнь протекает бессимптомно.

Ранее в Серии А у игроков «Ювентуса», «Вероны», Милана», «Сампдории» и «Фиорентины» также был обнаружен коронавирус, пишет regnum.ru.

На данный момент в мире подтверждено более 415 тысяч случаев заражения коронавирусом, установлено около 18 тысяч случаев летального исхода.

В текущем сезоне вратарь принял участие в 3-х матчах Серии А, в которых пропустил 3 мяча.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)