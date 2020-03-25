Италия: у футболиста «Аталанты» диагностирован коронавирус
У 27-летнего итальянского вратаря футбольного клуба «Аталанта» Марко Спортьелло был диагностирован коронавирус.
Установлено, что болезнь протекает бессимптомно.
Ранее в Серии А у игроков «Ювентуса», «Вероны», Милана», «Сампдории» и «Фиорентины» также был обнаружен коронавирус, пишет regnum.ru.
На данный момент в мире подтверждено более 415 тысяч случаев заражения коронавирусом, установлено около 18 тысяч случаев летального исхода.
В текущем сезоне вратарь принял участие в 3-х матчах Серии А, в которых пропустил 3 мяча.