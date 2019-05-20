Италия: у Музея MAXXI установили туалет со стеклянными стенами
Итальянский блогер заснял на видео туалет со стеклянными стенами у Национального музея искусств XXI века в Риме.
Итальянский блогер Патрицио Бауэрман опубликовал видеозапись, сделанную в общественном туалете в Риме. Мужчина посетил кабинку, установленную посередине улицы, показал металлический унитаз, протестировал систему слива, а затем показал стены. Они оказались стеклянными. То есть, у посетителя может появиться ощущение, что на него смотрят прохожие, пишет napoli1.com.
Однако снаружи стены туалета зеркальные.