Италия: у Музея MAXXI установили туалет со стеклянными стенами

Понедельник, 20 Май 2019 Италия Италия

Италия: у Музея MAXXI установили туалет со стеклянными стенами

Итальянский блогер заснял на видео туалет со стеклянными стенами у Национального музея искусств XXI века в Риме.

Итальянский блогер Патрицио Бауэрман опубликовал видеозапись, сделанную в общественном туалете в Риме. Мужчина посетил кабинку, установленную посередине улицы, показал металлический унитаз, протестировал систему слива, а затем показал стены. Они оказались стеклянными. То есть, у посетителя может появиться ощущение, что на него смотрят прохожие, пишет napoli1.com.

Однако снаружи стены туалета зеркальные.

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