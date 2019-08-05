Италия: у побережья Тосканы массово гибнут дельфины и киты

У берегов Тосканы зафиксирована таинственная гибель морских обитателей. Вдоль береговой зоны были обнаружены мертвыми тридцать два дельфина и два кита. Экологи называют этот случай беспрецедентным. С начала текущего года такое число погибших млекопитающих признано нонсенсом. Образцы тканей погибших животных отправили на лабораторное исследование, которое показало: перед смертью практически все они были голодны и это свидетельствует о том, что киты и дельфины, возможно, были заражены каким-то опасным вирусом, сообщает napoli1.com.

Только за четыре дня июня на берегу нашли тела шести погибших дельфинов. Проанализировав содержимое их желудков специалисты пришли к выводу, что погибшие особи как минимум два-три дня ничего не ели. В числе погибших млекопитающих ими был обнаружен даже кашалот.

По словам исследователей Института биологических ресурсов и морской биотехнологии считают, что вряд ли причиной ЧП могут быть загрязнение воды или пластмассовые отходы, которые изобилуют акватории. Одно из предположений ученых основано на том, что высокие температуры воздуха или сильные дожди могли снизить уровень соли в воде, что спровоцировало эпидемию.

На протяжении десяти лет, в период с 2008 до 2018 года, ученые отмечают появление мертвых дельфинов и китов у берегов Тосканы. В среднем, каждый год погибают до восемнадцати особей.