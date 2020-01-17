Италия: учеников поделили по уровню доходов

В Италии в четверг, 16 января, разразился скандал из-за презентации одной из римских школ, руководители которой на своем официальном сайте заявили о распределении учащихся по разным корпусам в соответствие с доходом и социальным статусом их родителей.

В опубликованной на сайте школы презентации прямо указано, что в одном из зданий учатся дети из семей «верхнего среднего класса», в другом — «нижнего среднего класса» и т.д., пишет regnum.ru.

Школа должна не разделять, а, наоборот, быть «инклюзивной», написала на своей странице в Twitter министр образования Лючия Адзолина. С осуждением выступили и представители одной из партий правящей коалиции — «Движения 5 звезд».