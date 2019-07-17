Италия: ученые доказали пользу видеоигр

Новое исследование показало, что видеоигры, когда они используются как часть программы обучения эмоциональному интеллекту, могут помочь подросткам оценивать свои эмоции, выражать их и управлять ими сразу после тренировки.

Как отмечают ученые в статье в издании Games for Health Journal, они разработали программу обучения эмоциональному интеллекту, которая включала видеоигры как инструменты обучения, основанные на многолетнем опыте.

Экспериментальная группа подростков участвовала в восьми сессиях, и их эмоциональная компетентность была оценена до начала программы, в конце тренинга и спустя три месяца. На основании полученных результатов исследователи составили список рекомендаций, пишет glas.ru.

«Игры для улучшения здоровья были разработаны для решения растущего разнообразия проблем. Относительно новой проблемой здоровья является эмоциональный интеллект, который влияет на различные проблемы, в том числе на преодоление стресса», - сказал один из авторов исследования, доктор Том Барановски.

Он отметил, что специалисты создали видеоигру EmotivaMente для повышения эмоционального интеллекта подростков, которая могла бы принести наибольшую пользу. Их предварительная оценка показала, что игра способна повышать самооценку и выражение эмоций у студентов.

Эксперты назвали это важным первым шагов в разработке игр для обучения управлениями эмоциями. Они отметили, что пока воздействие игры является ограниченным, дальнейшие улучшения игры могут привести к существенным дополнительным эффектам.