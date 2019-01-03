Италия: ученые нашли лекарство от гипертонии

Об этом говорится в статье в журнале Hypertension.

Сегодня большинство ученых считает, что диета сильно влияет не только на вес человека, но и на здоровье его мозга, сосудов, сердца и других ключевых органов.

К примеру, недавно было доказано, что употребление оливкового масла и средиземноморских блюд заметно понижает шансы умереть от инсульта или инфаркта. Чрезмерно большое количество соли в пище, наоборот, ухудшает здоровье сердца и сосудов, пишет РИА Новости.

Часть этих эффектов связана с влиянием пищи на микрофлору кишечника, а другие обусловлены тем, как различные молекулы и микроэлементы напрямую влияют на работу органов и химический состав крови. К примеру, недавно ученые обнаружили в овощах и рыбе особое вещество, улучшающее работу сердца и сосудов.

Карриццо и его коллеги, изучая свойства пищевых добавок на базе экстрактов водорослей Arthrospira и Spirulina, открыли еще одну молекулу, способную помочь людям с гипертонией и просто высоким давлением.

Эти добавки очень популярны среди любителей здоровой пищи, так как содержат большое количество нутриентов, витаминов, аминокислот и омега-3 жирных кислот. Ученые давно изучают эти добавки и пока не нашли у них ни положительных, ни отрицательных сторон в опытах на животных.

Итальянские биологи пытались понять, с чем это связано, изучая взаимодействие экстракта Arthrospira и Spirulina с пищеварительной системой.

Как оказалось, во время переваривания пищи появляется много коротких белковых молекул, похожих по структуре на гормоны, заставляющие организм вырабатывать молекулы моноокиси азота, главного регулятора давления.

Руководствуясь этой идеей, ученые проверили, что произойдет, если поместить обрезки артерий в пробирку с этим пептидом, получившим название SP6. Даже небольшие количества этого соединения заставляли сосуды расширяться, что подтвердило подозрения Карриццо и его коллег.

Аналогичным образом SP6 повлияло на работу кровеносной системы крыс и мышей, предрасположенных к развитию гипертонии. Давление в их сосудах заметно снизилось, что особенно проявилось во время стрессов.

Все это, считает Карриццо, говорит о том, что этот пептид можно применять и в качестве самостоятельного лекарства от гипертонии, и как добавку к уже существующим препаратам, понижающим давление.