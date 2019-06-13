Италия: ученые назвали причины зевоты

Выяснилось, что подобный рефлекс помогает охлаждать мозг человека. Исследователи утверждают, что зевота убирает теплую кровь, поступающую в мозг, и заменяет ее на прохладную.

Теорию решили проверить на практике, которая в итоге подтвердила их заявление. Оказалось, что те люди, которые охлаждали свою кровь с помощью разных компрессов, зевали гораздо реже, поскольку охлаждение мозга им не требовалось, пишет iz.ru.

Противоположная тенденция наблюдалась у тех, чья температура крови в голове повышалась: они зевали часто.