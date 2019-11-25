Италия: ученые превратили смартфон в мощный микроскоп

Об этом 23 ноября сообщает Tech Хplore.

Компания SmartMicroOptics, являющаяся дочерним предприятием Итальянского технологического института, разработала устройство размером с коробку из-под смартфона. Внутри него находится система линз, подсветка, подставка для образцов.

Если на него положить смартфон, то в зависимости от конфигурации линз устройства и возможностей смартфона, пользователь получает мощный микроскоп с функцией фото и видео съёмки с 1000-кратным увеличением, пишет regnum.ru.

С помощью устройства прекрасно видно клетки крови, бактерии и другие объекты микромира. Стоимость этого приложения к телефону в минимальной комплектации линз составляет $40.