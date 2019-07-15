Италия: ученые призвали людей есть насекомых

Об этом заявили ученые из университета Терамо (Италия). Их статья опубликована в журнале Frontiers in Nutrition.

«Как минимум 2 млрд жителей Земли регулярно употребляют насекомых в пищу. Нам осталось убедить остальные 6 млрд в том, что это не такая уж и плохая идея. Если люди поймут, что их есть выгодно и полезно, нам не придется кого-либо принуждать для того, чтобы решить многие климатические и экологические проблемы», — заявил ученый Мауро Серафини.

Серафини и его коллеги изучили виды насекомых, которые пользуются популярностью у жителей Азии. При этом анализировалась полезность употребления не только кузнечиков, муравьев и личинок, но и тарантулов, скорпионов и водомерок, пишет РИА Новости.

Оказалось, что последние не так полезны, как гусеницы, цикады, шелкопряды и кузнечики, которые содержали в себе в два раза больше антиоксидантов, чем апельсиновый сок и оливковое масло, пишет iz.ru.

Однако ученые отметили, что пока непонятно, как организм человека будет усваивать вещества из насекомых.