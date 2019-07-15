Италия: ученые призвали людей есть насекомых

Понедельник, 15 Июль 2019 Италия Италия

Италия: ученые призвали людей есть насекомых

В насекомых содержится большое количество антиоксидантов и других полезных веществ, которые могут успешно заменить мясо, став его полезным аналогом.

Об этом заявили ученые из университета Терамо (Италия). Их статья опубликована в журнале Frontiers in Nutrition.

«Как минимум 2 млрд жителей Земли регулярно употребляют насекомых в пищу. Нам осталось убедить остальные 6 млрд в том, что это не такая уж и плохая идея. Если люди поймут, что их есть выгодно и полезно, нам не придется кого-либо принуждать для того, чтобы решить многие климатические и экологические проблемы», — заявил ученый Мауро Серафини.

Серафини и его коллеги изучили виды насекомых, которые пользуются популярностью у жителей Азии. При этом анализировалась полезность употребления не только кузнечиков, муравьев и личинок, но и тарантулов, скорпионов и водомерок, пишет РИА Новости.

Оказалось, что последние не так полезны, как гусеницы, цикады, шелкопряды и кузнечики, которые содержали в себе в два раза больше антиоксидантов, чем апельсиновый сок и оливковое масло, пишет iz.ru.

Однако ученые отметили, что пока непонятно, как организм человека будет усваивать вещества из насекомых.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья