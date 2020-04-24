Италия: ученый назвал меры по избежанию второй волны коронавируса

Об этом заявил РИА Новости ученый-медик, профессор университета Генуи Роберто Гаспарини.

"Использование серологических тестов (для определения антител – ред.) будет различаться в зависимости от фазы пандемии. В настоящее время пандемия движется к переходной фазе. Именно на этом этапе серологические тесты могут быть очень полезны. Когда мы, наконец, достигнем фазы меньшего риска, они могут использоваться для быстрого выявления новых случаев, которые могут инициировать новую волну эпидемии", - сказал Гаспарини.

С четверга итальянская область Ломбардия, ставшая эпицентром вспышки коронавируса, проводит серологические исследования крови для обнаружения антител. Как отмечается в сообщении региона, тесты начнут проводиться в наиболее пострадавших от эпидемии провинциях Лоди, Кремона, Бергамо и Брешия.

С 29 апреля их распространят на всю область. Предполагается, что в день анализы будет проводиться у порядка 20 тысяч человек, пишет РИА Новости.

Аппарат и тесты, которые производятся итальянской компанией Diasorin, позволяют в автоматическом режиме выявлять наличие в крови антител к коронавирусу. Таким образом удастся определить число уже переболевших, чей диагноз не был установлен традиционными методами, которыми являются мазок из носа и горла или молекулярная диагностика.