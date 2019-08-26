Италия: умер актер Карло Делле Пьяне

Понедельник, 26 Август 2019 Италия Италия

Италия: умер актер Карло Делле Пьяне

Итальянский актер Карло Делле Пьяне скончался в возрасте 83 лет.

Об этом агентству ANSA сообщила его супруга Анна Криспино.

Актер умер в Риме. Причины и обстоятельства смерти не сообщаются.

Делле Пьяне снимался в кино на протяжении 70 лет. Он работал с Витторио де Сика, Альберто Сарди, Альдо Фабрици и другими известными режиссерами. Среди его фильмов — "Американец в Риме", "Полицейские и воры", "Монах из Монцы" и "Рыцари крестового похода", пишет РИА Новости.

В 1983 году был удостоен премии Пазинетти Венецианского кинофестиваля за лучшую мужскую роль в фильме "Студенческий поход". Спустя три года получил "Серебряного льва" Венецианского кинофестиваля за лучшую мужскую роль в фильме "Рождественский подарок".

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