Италия: умер дизайнер Серджио Росси

Пятница, 03 Апрель 2020 Италия Италия

Италия: умер дизайнер Серджио Росси

Умер итальянский дизайнер и основатель одноименного люксового бренда обуви Серджио Росси.

Об этом сообщает Vogue.

Росси скончался в четверг, 2 апреля, в городе Чезена, Италия, в возрасте 84 лет. Известно об этом стало только сейчас.

Дизайнер был заражен коронавирусом. Предполагается, что болезнь стала причиной его смерти.

Серджио Росси основал компанию по пошиву женской обуви Sergio Rossi в 1951 году. До 2015 года брендом владела французская корпорация Kering. В настоящий момент его генеральным директором является Риккардо Шиутто (Riccardo Sciutto). Как пишет Vogue, уже в 1960-х годах марка Sergio Rossi начала ассоциироваться у потребителей с итальянским качеством и классическим женственным дизайном.

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