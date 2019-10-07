Италия: умер оперный певец Марселло Джордани

О его смерти сообщил Associated Press его друг и бывший педагог по вокалу Билл Шуман со слов жены покойного.

Джордани родился на Сицилии 25 января 1963 года. Он был сыном тюремного охранника, который вышел на пенсию и стал владельцем автозаправочной станцией, пишет intermedia.ru.

- Именно там я дебютировал, делая кофе, - рассказывал Марселло в интервью AP в 2007 году. - Люди все еще помнят меня, когда мне было 12 или 13 лет, я пел и приносил кофе.

Он переехал в Милан, когда ему было 19 лет, и дебютировал в роли Герцога в «Риголетто» Верди в Сполето, Италия, в 1986 году. Его первое выступление в миланском театре «Ла Скала», состоялось в роли Родольфо в «Богеме» Пуччини в 1988-м, в том же году он дебютирован на американской сцене – в Портлендской Опере в роли Надира в «Искателях жемчуга» Бизе.

В 1994-м Марселло переехал в Нью-Йорк и стал учиться у Билла Шумана, чтобы улучшить свою вокальную технику. Джордани выступал не всех мировых оперных площадках, включая «Ковент-Гарден», Венскую оперу, лондонский Королевский оперный театр. У него был контракт с «Метрополитен-опера», где в сезоне 2015-2016 тенор принял участие в 241 спектакле. Среди его самых известных партий - Альфредо в «Травиате» Верди, Пинкертон в «Мадам Баттерфляй» Пуччини, Дон Хосе в «Кармен» Бизе, Эней в «Троянцах» Берлиоза. В 2006 году Джордани выступил в Большом зале Верховного суда США по приглашению судьи Рут Бадер Гинзбург. В 2010 году Марселло создал собственный фонд для поддержки молодых певцов.