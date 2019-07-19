Италия: умер писатель Лучано Де Крешенцо

Об этом сообщил издательский дом Mondadori, в котором вышли все его книги.

Де Крешенцо родился в Неаполе 20 августа 1928 года. В юности работал на фабрике по производству перчаток под началом отца. С отличием окончил Неаполитанский университет, получив диплом инженера, долгое время работал по специальности. Лишь в 1976 году Лучано понял, что его истинное призвание состоит в литературной деятельности. Первая же его книга "Так говорил Беллависта" имела оглушительный успех: за год было продано около 600 тысяч экземпляров, пишет РИА Новости.

Более чем за 20 лет писательской карьеры Де Крешенцо написал 25 книг, которые разошлись по миру общим тиражом примерно 18 миллионов экземпляров, из которых только 7 миллионов - в Италии. Его произведения были переведены на 19 языков. Серия его книг по античной философии стала основой популярного цикла телепередач "Зевс. Деяния богов и героев", который был создан на итальянском государственном телевидении Rai.

В конце 1970-х годов Де Крешенцо увлекся кино и телевидением, где он проявил свои способности не только в качестве сценариста. В 1984 году он дебютировал как режиссер, сняв киноленту по своему бестселлеру "Так говорил Беллависта". Фильм имел большой зрительский успех и получил одобрение критиков. В 1985 году режиссер был удостоен двух высших национальных кинопремий "Настро д"Ардженто" и "Давид ди Донателло".

В среду в Риме на 94-м году жизни скончался другой знаменитый итальянский писатель, режиссер и драматург Андреа Камиллери.