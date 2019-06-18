Италия: уникальная экскурсия для выпускников

В резиденции посла России в Италии, на вилле Абамелек, состоялась церемония вручения аттестатов РЦНК о прохождении курса русского языка, как иностранного.

В торжественной обстановке в парадном зале «Дома муз» выпускникам языковых курсов «Русского дома» были вручены свидетельства об успешном завершении учебного года 2018/2019.

В церемонии принимали участие руководитель РЦНК Дария Пушкова, атташе по культуре посольства России в Италии Виктория Романенко, куратор курсов русского языка, филолог Ирина Двизова и преподаватель Екатерина Левина.

По окончании церемонии слушателям курсов выпала редкая возможность прослушать экскурсию о богатой истории резиденции и посмотреть на раритеты, собранные некогда князем Абамелек-Лазаревым. Студенты были восхищены залами виллы с резными потолками, живописными плафонами, фламандскими гобеленами XVI-XVII веков, древнеримскими мозаиками, античными колоннами и мраморными бюстами римских императоров. Территорию парка по сей день украшают древнеримские скульптуры, мраморные воины, фонтаны, амфоры и даже этрусский саркофаг III века до н.э.

Всего в 2018-2019 учебном году в «Русском доме» обучалось около 90 слушателей. Среди них представители дипломатического корпуса Италии, торговой палаты, журналисты, студенты столичных вузов.

Набор слушателей на курсы русского языка, которые стартуют в октябре 2019 г., уже начался.