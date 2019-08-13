Италия: уникальный Lamborghini выставят на торги

Вторник, 13 Август 2019 Италия Италия

Италия: уникальный Lamborghini выставят на торги

Раритетный Lamborghini Miura P400 S продаст на торгах аукционный дом RM Sotheby’s.

Автомобиль нашли в заброшенном амбаре в Германии. Желтая спортивная машина проехала за свою историю всего 30 тысяч километров, а под капотом имеет 370 лошадиных сил. Ее стоимость оценили в 1,2 миллиона долларов, пишет euromag.ru.

Аукционный дом организует в октябре 2019 года специализированные торги, в которых сможет поучаствовать любой.

Изначально спорткар был куплен в 1971 году рекламным менеджером Вальтером Беккером из Нюрнберга. В 1974 году Lamborghini купил автогонщик-любитель Ганс-Петер Вебер.

В 2015 году он скончался, а его автомобиль остался стоять в сарае, где его и обнаружили недавно. И техническое, и внешнее состояние спорткара хорошее.

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