Италия: уникальный Lamborghini Zagato Raptor продадут на аукционе

Об этом сообщается на сайте Carscoops.

По оценкам специалистов, спорткар будет продан за сумму от 1 до 1,4 млн долларов. При создании этого концепта было использовано оборудование автоматизированного проектирования Zagato, поэтому его облик получился таким футуристичным. Стоит отметить, что одна из первых моделей, спроектированная в цифровом виде. Причем создано авто было всего за три с лишним месяца.

Необычный внешний вид Lamborghini Zagato Raptor был создан под руководством Нори Харады. Самым удивительным в этой модели является то, что в ней полностью отсутствуют двери, а попасть внутрь авто можно за счет откидной передней части кузова, пишет regnum.ru.

Автомобиль получил 5,7-литровый мотор V12 492 PS Diablo VT мощностью 485 л. с., который агрегатируется с 6-ступенчатой «механикой». Привод у модели 4×4.

С 0 до 100 км/ч Zagato Raptor разгоняется менее чем за 4 секунды. При этом максимальная скорость авто равна 322 км/ч.

Ранее сообщалось, что на аукционе RM Sotheby's будет продан уникальный экземпляр Lamborghini Concept S.