Италия: уровень стресса можно будет определить с помощью смартфона

Понедельник, 25 Ноябрь 2019 Италия Италия

Италия: уровень стресса можно будет определить с помощью смартфона

Итальянские учёные создали технологию анализа уровня физического и умственного стресса с помощью датчиков, встроенных в смартфон.

Об этом сообщает Eurekalert.

Исследователи из Политехнического университета Милана научились определять состояние человека с помощью акселерометра, встроенного в каждый современный смартфон.

Акселерометр позволяет определить ускорение и позиционирование устройства. Если смартфон приложить к телу, то с помощью датчика он сможет определить вибрации сердца и колебания тела, пишет regnum.ru.

Учёные предложили поместить смартфон на пупке человека, находящегося в лежачем положении. Таким образом, можно замерить частоту сердечных сокращений, а также состояние активации симпато-вагального баланса, связанного с уровнем стресса.

Исследователи предлагают замерять показатели по 30 секунд каждое утро, перед тем как встать с постели. Так будет накапливаться информация об изменении уровня стресса и тревожности. Исследование открывает новые перспективы для использования смартфона в качестве легкодоступного инструмента для самоконтроля своего здоровья.

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