Италия: уровень воды в венецианских каналах резко снизился

Пятница, 10 Январь 2020 Италия Италия

Италия: уровень воды в венецианских каналах резко снизился

Уровень воды в каналах Венеции снизился до минус 50 сантиметров в сравнении со среднем уровнем моря.

Такой уровень воды в каналах пока не приводит к каким-либо затруднениям для тех, кто движется по основным водным магистралям, однако уже возникают проблемы для движения по некоторым мелким каналам (в том числе для катеров спасательных и социальных служб).

Рекордно низкие показатели уровня воды в каналах города были зафиксированы в феврале 2008 года — минус 83 сантиметра, пишет regnum.ru.

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