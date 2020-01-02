Италия: урожай на Новый год

Небывало теплая зима порадовала итальянских фермеров нежданным урожаем.

На дворе декабрь, а местные земледельцы с огромным удивлением собирают со своих грядок созревшую капусту, брокколи, петрушку, цикорий, сельдерей, фенхель и свеклу. А в южной области Апулии, расположенной на каблучке итальянского сапожка, и вовсе буйным цветом расцвели грушевые деревья, пишет rg.ru.

Между тем не исключено, что происходящее вскоре будет считаться не аномалией, а новой нормой для Апеннин из-за глобального изменения климата. Четвертый квартал стал самым теплым в истории наблюдений, а с начала XX столетия рекорды среднегодовой температуры уже обновлялись в 2003, 2014, 2015, 2018 годах, утверждают эксперты в Национальной сельскохозяйственной ассоциации Coldiretti. По их расчетам, за 11 месяцев 2019 года температура воздуха была почти на градус (0,88) выше среднего за всю историю наблюдений. А минувшее Рождество исследователи и вовсе окрестили "раскаленным".

Однако, как замечают эксперты, радоваться таким "подаркам" природы не стоит. Новое явление, получившее название "тропикализация", ведет к более частым сменам сезонов, что, по мнению исследователей из Coldiretti, может со временем нанести сельскохозяйственной отрасли страны непоправимый ущерб.

При этом не стоит забывать, что агропромышленный комплекс Италии и так находится в настоящий момент в весьма уязвимом положении - в результате введения российских контрсанкций в ответ на санкции Евросоюза в год итальянские фермеры и производители теряют порядка 3 миллиардов евро.