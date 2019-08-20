Италия: уснувший мужчина доплыл на матрасе до Сицилии

Вторник, 20 Август 2019 Италия Италия

Италия: уснувший мужчина доплыл на матрасе до Сицилии
Итальянец уснул на надувном матрасе в море и, проплыв около 10 километров, оказался в Сицилии.

28-летний житель Италии отдыхал на пляже Фиолетового побережья Калабрии недалеко от города Шилла, уснул на надувном матрасе, а когда очнулся, обнаружил, что сильное течение унесло его далеко в море.

Друзья молодого мужчины заподозрили неладное спустя несколько часов.

В поисковой операции, которая проходила 9 часов, были задействованы четыре катера и один вертолет береговой охраны Италии.

Спасатели обнаружили пропавшего глубокой ночью у берегов Сицилии около города Мессина. Отмечается, что он буквально вцепился руками и ногами в матрас.

Так, мужчина пересек Мессинский пролив, отделяющий Сицилию от берегов Италии.

Его доставили обратно в Шиллу.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья