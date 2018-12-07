Италия: установленную в центре Неаполя рождественскую ель украли

Пятница, 07 Декабрь 2018 Италия Италия

Италия: установленную в центре Неаполя рождественскую ель украли

Рождественская ель, установленная в торговой галерее Умберто в центре Неаполя, была "традиционно" украдена спустя несколько дней после установки.

Предположительно злоумышленники хотели пустить праздничное дерево на дрова, сообщает газета Repubblica.

Как пишет издание, в распоряжение которого попали фотографии с места происшествия, рождественская ель в галерее простояла не больше трех дней, после чего неизвестные спилили дерево под корень и увезли в неизвестном направлении, оставив лишь кадку, пишет РИА Новости.

Кражу ели предположительно осуществила банда вандалов, собирающих дрова для большого праздничного костра 17 января в честь Святого Антонио, пишет газета.

Утром в пятницу карабинерам удалось обнаружить похищенную ель недалеко от галереи Умберто. Газета уточняет, что злоумышленники привязали дерево к мопеду веревками и, протащив его до улицы Санта-Мария Оньибене, бросили.

Как пишет издание Vesuvio Live, своеобразная "традиция" кражи рождественской ели в торговой галерее Умберто "повторяется из года в год на протяжении долгого времени". К примеру, в прошлом году, праздничное дерево было украдено трижды, а также однажды подверглось вандализму.

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