Италия: установленную в центре Неаполя рождественскую ель украли

Предположительно злоумышленники хотели пустить праздничное дерево на дрова, сообщает газета Repubblica.

Как пишет издание, в распоряжение которого попали фотографии с места происшествия, рождественская ель в галерее простояла не больше трех дней, после чего неизвестные спилили дерево под корень и увезли в неизвестном направлении, оставив лишь кадку, пишет РИА Новости.

Кражу ели предположительно осуществила банда вандалов, собирающих дрова для большого праздничного костра 17 января в честь Святого Антонио, пишет газета.

Утром в пятницу карабинерам удалось обнаружить похищенную ель недалеко от галереи Умберто. Газета уточняет, что злоумышленники привязали дерево к мопеду веревками и, протащив его до улицы Санта-Мария Оньибене, бросили.

Как пишет издание Vesuvio Live, своеобразная "традиция" кражи рождественской ели в торговой галерее Умберто "повторяется из года в год на протяжении долгого времени". К примеру, в прошлом году, праздничное дерево было украдено трижды, а также однажды подверглось вандализму.