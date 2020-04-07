Италия: в аэропорту Рима работает один терминал

Вторник, 07 Апрель 2020 Италия Италия

Италия: в аэропорту Рима работает один терминал

Администрация компании-оператора римских аэропортов в понедельник, 6 апреля, сообщила о закрытии всех терминалов основного аэропорта столицы.

Исключением будет лишь терминал В.

Почти все национальные и международные рейсы отменены, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года пассажиропоток «Фьюмичино» снизился на 95%, пояснили в администрации, пишет regnum.ru.

Ранее в Риме и Милане были полностью закрыты «вторые» аэропорты — «Чампино» и «Линате» соответственно, все рейсы были переведены в основные аэропорты двух столиц — «Фьюмичино» и «Мальпенсу».

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