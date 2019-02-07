Италия: в Альпах сошло несколько лавин: много погибших

Четверг, 07 Февраль 2019 Италия Италия

Италия: в Альпах сошло несколько лавин: много погибших

На горнолыжных курортах в Альпах за прошедшие выходные 2-3 февраля сошло несколько лавин, в результате чего погибли по меньшей мере десять человек.

Сход лавин произошел на курортах в итальянских, швейцарских, французских и австрийских Альпах, передает Europe 1. Там на прошлой неделе выпало огромное количество снега.

Больше всего жертв от схода лавины зафиксировали в Италии. Там, в районе области Валле-д'Аоста погибли пять человек, среди которых граждане Италии и Франции. Кроме того, стихийное бедствие в итальянском Больцано унесло жизнь 18-летнего лыжника, а в горном районе Ломбардии одного сноубордиста, пишет 24tv.ua.

Во французских и швейцарских Альпах в результате схода лавины 3 февраля погибли два лыжника, еще один – госпитализирован. На юге Австрии жертвой стихии стал пожилой мужчина. По данным местных спасателей, погибшие катались за пределами специально подготовленных горнолыжных трасс.

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