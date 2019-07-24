Италия: в баре робот-бармен обслуживает клиентов

Среда, 24 Июль 2019 Италия Италия

Италия: в баре робот-бармен обслуживает клиентов

В передвижном баре в Милане робот-бармен создает бесконечные варианты комбинаций напитков для клиентов.

С ними, конечно, не поболтать по душам, как с барменом, но мастерства новой технике не занимать. Модульная система Makr Shakr способна создавать бесконечные варианты комбинаций напитков. Две механические руки быстро смешивают, трясут, взбалтывают и проделывают с коктейлями прочие манипуляции, сообщает napoli1.com.

Футуристический дизайн заведения будто сошел со страниц рассказов американского писателя-фантаста Азимова. Робот-бармен предназначен для обслуживания публики во время крупных мероприятий, например, концертов, или на борту огромных круизных лайнеров. Речь идет о первом в Италии высокотехнологичном передвижном баре, который до осени будет готовить напитки перед миланским собором Дуомо, а затем продолжит тур по Италии.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья