Италия: в баре робот-бармен обслуживает клиентов

С ними, конечно, не поболтать по душам, как с барменом, но мастерства новой технике не занимать. Модульная система Makr Shakr способна создавать бесконечные варианты комбинаций напитков. Две механические руки быстро смешивают, трясут, взбалтывают и проделывают с коктейлями прочие манипуляции, сообщает napoli1.com.

Футуристический дизайн заведения будто сошел со страниц рассказов американского писателя-фантаста Азимова. Робот-бармен предназначен для обслуживания публики во время крупных мероприятий, например, концертов, или на борту огромных круизных лайнеров. Речь идет о первом в Италии высокотехнологичном передвижном баре, который до осени будет готовить напитки перед миланским собором Дуомо, а затем продолжит тур по Италии.