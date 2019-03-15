Италия в ближайшие дни выплатит долги

Итальянское правительство выплатит Соединенным Штатам долги за поставки многоцелевых истребителей F-35, сообщает правительственный дворец Киджи по итогам встречи премьер-министра Джузеппе Конте и министра обороны Элизабетты Тренты.

"В США переведены суммы, причитающие за уже завершенные заказы", - отмечается в сообщении. Фактическая оплата будет произведена в ближайшие дни.

Объем средств в нем не называется, однако ранее итальянские СМИ со ссылкой на источники в Минобороны страны называли сумму в 389 миллионов евро. Газета La Stampa в этой связи сообщала, что Белый дом требует от Италии 500 миллионов за 11 поставленных и 9 заказанных боевых машин.

Договоренность о закупке истребителей пятого поколения F-35 была заключена в 1998 году. Тогда речь шла о закупке 131 боевой машины, однако в 2012 году их число в планах сократилось до 90, пишет РИА Новости.

В июле прошлого года министр Трента, представитель "Движения 5 звезд" заявила, что Италия откажется от дальнейшей закупки истребителей F35, которые она производит совместно со своим союзниками по НАТО. По ее словам, "сократить программу стоит дороже, чем сохранить".

Как отмечается по итогам ее нынешней встречи с Конте, министерству обороны в ближайшие месяцы предстоит оценить "оборонные потребности Италии, чтобы убедиться, что следующие заказы будут эффективно соизмеримы с нашими оборонными стратегиями".

На практике, пишет газета La Repubblica, итальянское правительство берет паузу, чтобы провести "своего рода анализ издержек и выгод" в отношении закупок F-35 и избежать новых разногласий между членами правящей коалиции, возникшими из-за целесообразности продолжения программы.