Италия: в Болонье готовится к открытию книжная ярмарка

На ярмарке соберутся издатели, авторы, переводчики, иллюстраторы, литературные агента, продавцы, библиотекари. В рамках мероприятия состоится 250 конференций и семинаров, на которых поднимутся такие темы, как слова и цвета афроамериканской культуры, аудиокниги, цифровые технологии, независимые книжные магазины, женщины в детских книгах и другие, пишет rewizor.ru.

Немалая роль на ярмарке будет отведена цифровым технологиям, которые помогают развитию и образованию детей. Будет присуждена премия Bologna Ragazzi Digital Award за новые перспективные интерактивные игровые программы, приложения и стартапы, которые помогают детям в более интересных формах изучать историю и развиваться.

Пройдет выставка иллюстраций из разных стран мира. Российские художники также представят свои работы. Это Виктория Фомина, Антон Ломаев и экспозиция работ российских художников разных поколений, которые использовали рукописный шрифт, работая над детскими книгами.

Россия привезет на ярмарку книги известных московских, петербургских и региональных издательств. После экземпляры будут переданы в дар "Школе радости" и детской библиотеке Болоньи Salaborsa.