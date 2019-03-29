Италия: в Болонье готовится к открытию книжная ярмарка

Пятница, 29 Март 2019 Италия Италия Италия Досуг

Италия: в Болонье готовится к открытию книжная ярмарка

Международная выставка для профессионалов в области детского книгоиздательства пройдет в Болонье с 1 по 4 апреля.

На ярмарке соберутся издатели, авторы, переводчики, иллюстраторы, литературные агента, продавцы, библиотекари. В рамках мероприятия состоится 250 конференций и семинаров, на которых поднимутся такие темы, как слова и цвета афроамериканской культуры, аудиокниги, цифровые технологии, независимые книжные магазины, женщины в детских книгах и другие, пишет rewizor.ru.

Немалая роль на ярмарке будет отведена цифровым технологиям, которые помогают развитию и образованию детей. Будет присуждена премия Bologna Ragazzi Digital Award за новые перспективные интерактивные игровые программы, приложения и стартапы, которые помогают детям в более интересных формах изучать историю и развиваться.

Пройдет выставка иллюстраций из разных стран мира. Российские художники также представят свои работы. Это Виктория Фомина, Антон Ломаев и экспозиция работ российских художников разных поколений, которые использовали рукописный шрифт, работая над детскими книгами.

Россия привезет на ярмарку книги известных московских, петербургских и региональных издательств. После экземпляры будут переданы в дар "Школе радости" и детской библиотеке Болоньи Salaborsa.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья