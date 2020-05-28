Италия: в «Брешии» заявили, что разочарованы в Балотелли

Четверг, 28 Май 2020 Италия Италия

Италия: в «Брешии» заявили, что разочарованы в Балотелли

Нападающий Марио Балотелли покинет «Брешию» что после окончания сезона.

Об этом 28 мая заявил президент клуба Массимо Челлино, сообщает regnum.ru.

«Он странный парень, он больше не думает о нас, и я принимаю его отъезд как должное. Мы разочарованы в нём», — сказал Челлино.

Он добавил, что контракт Балотелли будет автоматически аннулирован в случае вылета команды в Серию B. Учитывая положение команды, Балотелли, скорее всего, станет свободным агентом.

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