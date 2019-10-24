Италия: в центре Рима обнаружены две средневековые гробницы

Четверг, 24 Октябрь 2019 Италия Италия

Италия: в центре Рима обнаружены две средневековые гробницы

Во время проведения ремонтных работ в центре Рима по улице Виа-дель-Говерно-Веккьо были обнаружены две средневековые гробницы.

Останки принадлежат мужчине и женщине.

Первая из двух гробниц, частично разрушенная канализационными материалами, ограничена частями кирпичных стен с внутренними перегородками. Один скелет принадлежит молодой женщине (25-30 лет) с раковиной от морского гребешка в руке и мужчине (30-40 лет).

Под останками были также найдены две урны, покрытые древними изразцами, на одной из них стоит печать эпохи Траяна. По словам экспертов, погребения скомпрометированы предыдущими работами, и там нет погребальных элементов, за исключением бронзовой монеты конца XI и XII века, пишет actualnews.org.

Второе выявленное месторождение, особенно поврежденное в результате современных вмешательств, представляет собой кладбище с перегородками, расположенными рядом с большой кирпичной стеной.

Там же были обнаружены другие раковины вида Pecten jacobaeus, которые характеризуются наличием двух отверстий для подвешивания в качестве ожерелья, которое изначально носили местные жители, а затем и все верующие. Эти элементы приводят специалистов к гипотезе о кладбище для паломников. «Открытие могил на Виа-дель-Говерно-Веккьо раскрывает часть средневековой жизни города, эпоху, когда Рим был местом великих паломничеств.

Погребения, вероятно, имеют отношение к средневековой церкви Санта-Сесилия в Монте-Джордано, открытие которой датируется 1123 годом, будучи снесенной в первой половине XVII века, чтобы освободить место для постройки Оратории деи Филиппини, завершенной итальянским архитектором Франческо Борромини», - отметили эксперты.

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