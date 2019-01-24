Италия: в Доломитовых Альпах откроется курорт Lefay

Он станет вторым оздоровительным курортом в портфолио компании. Первый, Lefay Resort & Spa, расположился в Лимонной Ривьере озера Гарда прямо над прибрежной деревушкой Гарньяно в национальном парке Альто Гарда.

Lefay Resort & SPA Dolomiti, расположенный в Доломитовых Альпах, будет построен на курорте Пинцоло, в зоне катания Мадонна-ди-Кампильо, пишет euromag.ru.

«Мы готовы принять вызов и уверены, что открытие отеля Lefay Resort & SPA Dolomiti даст толчок новым проектам», — говорит Лилиана Леали, генеральный директор Lefay Resorts.