Италия: в Доломитовых Альпах откроется курорт Lefay

Четверг, 24 Январь 2019 Италия Италия

Италия: в Доломитовых Альпах откроется курорт Lefay

Летом 2019 года в Доломитовых Альпах откроется курорт Lefay Resort & SPA Dolomiti.

Он станет вторым оздоровительным курортом в портфолио компании. Первый, Lefay Resort & Spa, расположился в Лимонной Ривьере озера Гарда прямо над прибрежной деревушкой Гарньяно в национальном парке Альто Гарда.

Lefay Resort & SPA Dolomiti, расположенный в Доломитовых Альпах, будет построен на курорте Пинцоло, в зоне катания Мадонна-ди-Кампильо, пишет euromag.ru.

«Мы готовы принять вызов и уверены, что открытие отеля Lefay Resort & SPA Dolomiti даст толчок новым проектам», — говорит Лилиана Леали, генеральный директор Lefay Resorts. 

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