Италия: в Эмилии-Романье стартуют кулинарные вечера с шеф-поварами

Идея проекта, созданного туристической организацией Visit Romagna, – проведение кулинарных вечеров с участием лучших шефов Романьи в необычных местах: в лесу, порту, стоящей на холме остерии, в музее, старинной церкви, вдоль каналов и на площадях городов.

Участниками проекта стали шефы из кулинарной ассоциации Associazione Brigata del Diavolo под руководством Фаусто Фратти, пишет euromag.ru.