Италия: в Эмилии-Романье стартуют кулинарные вечера с шеф-поварами

Среда, 31 Июль 2019 Италия Италия

Италия: в Эмилии-Романье стартуют кулинарные вечера с шеф-поварами

Оригинальный гастрономический проект, объединяющий лучших шеф-поваров региона, продлится до мая 2020 года.

Идея проекта, созданного туристической организацией Visit Romagna, – проведение кулинарных вечеров с участием лучших шефов Романьи в необычных местах: в лесу, порту, стоящей на холме остерии, в музее, старинной церкви, вдоль каналов и на площадях городов.

Участниками проекта стали шефы из кулинарной ассоциации Associazione Brigata del Diavolo под руководством Фаусто Фратти, пишет euromag.ru.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья