Италия: в «Феррари» решили расстаться с Арривабене
Боссы «Феррари» планируют заменить руководителя команды Маурицио Арривабене на Маттиа Бинотто, который занимает пост технического директора.
Сообщается, что президент «Феррари» Джон Элканн видит Бинотто лучшим кандидатом, чтобы возглавить команду в 2019 году, пишет news.sportbox.ru.
Ранее «Феррари» постоянно отрицала, что она рассматривала крупные кадровые перестановки после неудачной попытки выиграть чемпионат мира в 2018 году.
Маттиа Бинотто впервые присоединился к «Феррари» в 1995 году. С 2014 года он работает техническим директором команды.