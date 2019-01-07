Италия: в «Феррари» решили расстаться с Арривабене

Сообщается, что президент «Феррари» Джон Элканн видит Бинотто лучшим кандидатом, чтобы возглавить команду в 2019 году, пишет news.sportbox.ru.

Ранее «Феррари» постоянно отрицала, что она рассматривала крупные кадровые перестановки после неудачной попытки выиграть чемпионат мира в 2018 году.

Маттиа Бинотто впервые присоединился к «Феррари» в 1995 году. С 2014 года он работает техническим директором команды.