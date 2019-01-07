Италия: в «Феррари» решили расстаться с Арривабене

Понедельник, 07 Январь 2019 Италия Италия

Италия: в «Феррари» решили расстаться с Арривабене

Боссы «Феррари» планируют заменить руководителя команды Маурицио Арривабене на Маттиа Бинотто, который занимает пост технического директора.

Сообщается, что президент «Феррари» Джон Элканн видит Бинотто лучшим кандидатом, чтобы возглавить команду в 2019 году, пишет news.sportbox.ru.

Ранее «Феррари» постоянно отрицала, что она рассматривала крупные кадровые перестановки после неудачной попытки выиграть чемпионат мира в 2018 году.

Маттиа Бинотто впервые присоединился к «Феррари» в 1995 году. С 2014 года он работает техническим директором команды.

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