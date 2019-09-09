Италия: в Формуле 2 показали 18-дюймовые шины

На эти шины Формула 2 переходит уже в 2020-м, а Формула 1 получит их в 2021-м, пишет f1news.ru.

Жан Алези: «Это был потрясающий опыт – продемонстрировать итальянским болельщикам и всему миру, как будет выглядеть машина Формулы 2 в 2020-м с новыми 18-дюймовыми шинами Pirelli. Мне было очень приятно проехать круг по трассе, на которой я дважды завоевывал поул в Формуле 1, управлять машиной сегодня было одно удовольствие!

Я готовился к сегодняшнему мероприятию на трассе Маньи-Кур, где проехал несколько кругов, чтобы почувствовать машину. Спасибо Формуле 2 и Pirelli за эту прекрасную возможность!»

Росс Браун, управляющий директор Формулы 1: «Я рад, что болельщики смогли увидеть, как будут выглядеть машины Формулы 2 в следующем сезоне, и что ждёт Формулу 1 годом позже. Сейчас Формула 2 – это не только площадка для оценки талантливых гонщиков на их пути к Формуле 1, но и исключительно важный чемпионат для проверки многих технических идей. Информация, которую в Pirelli и Формуле 2 уже собрали и продолжат собирать, будет крайне важна для подготовки шин следующего поколения для Формулы 1».