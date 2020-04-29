Италия: в Генуе достроили виадук на месте рухнувшего моста Моранди

Среда, 29 Апрель 2020 Италия Италия

Италия: в Генуе достроили виадук на месте рухнувшего моста Моранди

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте и мэр Генуи Марко Буччи во вторник, 28 апреля, приняли участие в торжественной церемонии открытия виадука.

Виадук был построен на месте рухнувшего в 2018 году моста Моранди, пишет regnum.ru.

Виадук протяженностью 1,1 км был построен в кратчайшие сроки (за 6 месяцев), и работы не останавливались даже после объявления общенационального карантина, этот проект — пример того, как Италия умеет преодолевать испытания, сказал Конте.

В результате обрушения моста Моранди в августе 2018 года погибли 43 человека. В списках подозреваемых — 71 человек, большинство из них — сотрудники частных компаний — операторов платных дорог в Италии. Они обвиняются в фальсификации данных и непредумышленном убийстве.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)