Италия: в Генуе достроили виадук на месте рухнувшего моста Моранди
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте и мэр Генуи Марко Буччи во вторник, 28 апреля, приняли участие в торжественной церемонии открытия виадука.
Виадук был построен на месте рухнувшего в 2018 году моста Моранди, пишет regnum.ru.
Виадук протяженностью 1,1 км был построен в кратчайшие сроки (за 6 месяцев), и работы не останавливались даже после объявления общенационального карантина, этот проект — пример того, как Италия умеет преодолевать испытания, сказал Конте.
В результате обрушения моста Моранди в августе 2018 года погибли 43 человека. В списках подозреваемых — 71 человек, большинство из них — сотрудники частных компаний — операторов платных дорог в Италии. Они обвиняются в фальсификации данных и непредумышленном убийстве.