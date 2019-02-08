Италия: в Генуе начали разбирать обрушившийся летом мост

По его словам, важным обстоятельством сейчас является скорость выполняемых работ, которая показывает "силу итальянской системы", которой может восхищаться мир.

"Это знаменательный день. С разрушением моста начинается освобождение и перезапуск Генуи, Лигурии и Италии", - отметил Конте.

Обрушение одного из основных пилонов и большого пролета виадука, построенного на автостраде А10 в Генуе в 1967 году по проекту архитектора Риккардо Моранди, произошло 14 августа 2018 года. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. Жертвами этой трагедии стали 43 человека, серьезные ранения получили около десяти граждан. Более 600 жителей города тогда лишились крова, поскольку были вынуждены оставить дома, расположенные в опасной зоне вблизи моста, пишет РИА Новости.

Мэр Генуи Марко Буччи, назначенный чрезвычайным комиссаром по преодолению последствий трагедии, еще в ноябре объявил, что работы по сносу выстоявших конструкций виадука начнутся 15 декабря. Через несколько дней было объявлено о начале работ, однако на деле в Генуе лишь начали обустраивать стройплощадку. В конце декабря о ликвидации оставшихся конструкции поспешил сообщить вице-премьер, глава МВД Маттео Сальвини, разместивший в своих соцсетях видеозапись с работающим под мостом экскаватором.

Накануне Буччи опубликовал видеозапись с симуляцией работ по разбору оставшихся конструкций моста - планируется, что отдельные фрагменты будут в виде платформ "отрезаться" по очереди и затем опускаться на землю по металлическим тросам.

Новый мост будет построен по проекту, разработанному под руководством знаменитого итальянского архитектора, пожизненного сенатора Ренцо Пиано. Он безвозмездно передал этот проект своим землякам-генуэзцам. Архитектор будет также на добровольной основе наблюдать за строительством нового моста.