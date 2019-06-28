Италия: в Генуе приступили к сносу остатков моста Моранди

Об этом 28 июня передает агентство ВВС.

Тысячи людей были эвакуированы перед взрывными работами по сносу двух больших опор из 4500 тонн бетона и стали, пишет regnum.ru.

Как передавало ИА REGNUM, 14 августа 2018 года в результате частичного обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека. Конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание сочли по итогам расследования основными причинами трагедии.

Происшествие вызвало ожесточенные споры о безопасности инфраструктуры Италии.