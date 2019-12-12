Италия: в Генуе установили уникальную вязаную елку
Генуя имеет все шансы стать обладательницей самой оригинальной елки не только в Италии, но и в мире.
На городской площади Мартинец, в районе Сан Фруттозо, установили самую высокую в мире елку, связанную крючком. Лесная красавица, которая опирается на металлический каркас, состоит из 4,5 тысячи разноцветных шерстяных "плиток".
Вместо традиционных лампочек и светящихся гирлянд, подсвечивать оригинальную ель будут четырьмя прожекторами, пишет rg.ru.
Ожидается, что это рождественское произведение искусства в ближайшее время окажется в Книге рекордов Гиннеcса.