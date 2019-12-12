Италия: в Генуе установили уникальную вязаную елку

На городской площади Мартинец, в районе Сан Фруттозо, установили самую высокую в мире елку, связанную крючком. Лесная красавица, которая опирается на металлический каркас, состоит из 4,5 тысячи разноцветных шерстяных "плиток".

Вместо традиционных лампочек и светящихся гирлянд, подсвечивать оригинальную ель будут четырьмя прожекторами, пишет rg.ru.

Ожидается, что это рождественское произведение искусства в ближайшее время окажется в Книге рекордов Гиннеcса.