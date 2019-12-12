Италия: в Генуе установили уникальную вязаную елку

Четверг, 12 Декабрь 2019 Италия Италия

Италия: в Генуе установили уникальную вязаную елку

Генуя имеет все шансы стать обладательницей самой оригинальной елки не только в Италии, но и в мире.

На городской площади Мартинец, в районе Сан Фруттозо, установили самую высокую в мире елку, связанную крючком. Лесная красавица, которая опирается на металлический каркас, состоит из 4,5 тысячи разноцветных шерстяных "плиток".

Вместо традиционных лампочек и светящихся гирлянд, подсвечивать оригинальную ель будут четырьмя прожекторами, пишет rg.ru.

Ожидается, что это рождественское произведение искусства в ближайшее время окажется в Книге рекордов Гиннеcса.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)