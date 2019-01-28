Италия: в Генуи снесут остатки моста Моранди

Понедельник, 28 Январь 2019 Италия Италия

Италия: в Генуи снесут остатки моста Моранди

Комиссия готова переходить к сносу самых «заметных» остатков.

Снос остатков генуэзского моста Моранди начнется в промежутке с 6 по 8 февраля, заявил в понедельник, 28 января, мэр города Марко Буччи, передает Sky Tg 24.

Он добавил, что работа по разбору остатков моста уже идет, но в первые дни февраля будут снесены самые «заметные» части того, что осталось от моста.

14 августа 2018 года в результате частичного обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека. Основными причинами трагедии по итогам расследования сочли конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание, пишет regnum.ru.

Итальянские власти еще в августе заявили об ответственности за трагедию компании Autostrade, «дочки» группы Benetton, оператора данной платной трассы, а также своих предшественников, которые заключали концессионные соглашения с бизнесом на несправедливых условиях (как намекали министры, небезвозмездно).

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