Италия: в курортном городе открыли отель только для престарелых

В итальянском курортном городе Римини летом откроется необычная гостиница.

Отель создан специально для пожилых людей. В заведении будет 33 номера, оно было построено на пожертвования, обслуживать гостиницу будут волонтеры, пишет Mir24.tv. По словам авторов инициативы, речь идет именно об уютном отеле, а не о доме престарелых. Он получил название «У нас дома» (A casa nostra). В гостинице будут проживать только люди почтенного возраста. Создать подобное заведение решили адвокат Лино Фальцарано и Памела Лабуоно. Они рассказали, что их цель – помочь старикам победить одиночество, пишет napoli1.com.

Отмечается, что для постояльцев предусмотрен целый комплекс услуг, в том числе помощь медперсонала, специальное меню в ресторане, а также развлечения, которые соответствуют их возрасту – игры в карты, караоке, танцы, занятия в спортзале и бассейне. В администрации гостиницы пообещали при заселении не вводить жестких критериев по возрасту или семейному положению.