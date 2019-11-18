Италия: в Ла Скала собирают средства для пострадавшего театра Венеции

Понедельник, 18 Ноябрь 2019 Италия Италия

Италия: в Ла Скала собирают средства для пострадавшего театра Венеции

В миланской театре Ла Скала начат сбор средств для помощи пострадавшему от наводнения венецианскому театру Fenice.

Сбор средств продлится до 29 ноября. Другие театры страны тоже готовы оказывать помощь: к примеру, «Маленький театр» отправит венецианским коллегам всю сумму сборов за одно из своих представлений, пишет regnum.ru.

Как сообщалось ранее, наводнение, произошедшее в Венеции в ноябре 2019 года, стало вторым самым масштабным за всю историю наблюдений. Ущерб предварительно оценивается в миллиард евро.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)