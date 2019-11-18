Италия: в Ла Скала собирают средства для пострадавшего театра Венеции

Сбор средств продлится до 29 ноября. Другие театры страны тоже готовы оказывать помощь: к примеру, «Маленький театр» отправит венецианским коллегам всю сумму сборов за одно из своих представлений, пишет regnum.ru.

Как сообщалось ранее, наводнение, произошедшее в Венеции в ноябре 2019 года, стало вторым самым масштабным за всю историю наблюдений. Ущерб предварительно оценивается в миллиард евро.