Италия: в лагуне Венеции при крушении катера погибли три человека

Среда, 18 Сентябрь 2019 Италия Италия

Италия: в лагуне Венеции при крушении катера погибли три человека

Вблизи острова Лидо, в Венецианской лагуне, скоростной катер врезался в насыпь.

Среди погибших известный итальянский конструктор и гонщик-рекордсмен Фабио Буцци. В Венецианской лагуне в районе острова Лидо скоростной катер налетел на насыпь. Три человека погибли, об этом сообщает Life.ru, со ссылкой на агентство ANSA. Среди погибших — известный итальянский конструктор, предприниматель и гонщик-рекордсмен Фабио Буцци. Тела ещё двоих погибших извлекли спасатели, один человек ранен, пишет napoli1.com.

По данным агентства, 76-летний Фабио Буцци пытался за рекордное время преодолеть путь от Монте-Карло до Венеции, скорость катера достигала 130 километров в час. На судне вместе с гонщиком находились двое англичан, их личности устанавливаются.

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