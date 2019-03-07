Италия: в Лигурии вводят штраф за ношение сандалий
Штраф до двух с половиной тысяч евро для туристов вводят в итальянской Лигурии.
За ношение шлепанцев и сандалий в популярном у иностранцев парке Чинкве-Терре. И не потому что это некрасиво.
Власти региона объяснили: в скалистой местности туристы в такой обуви часто получают серьезные травмы, передает "россия 24". Многих приходится эвакуировать оттуда на вертолетах. А это очень дорого, пишет vesti.ru.
Правило официально вступит в силу в апреле 2019 года.